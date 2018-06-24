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Нелюда, затриманого за умисне вбивство власної малолітньої дитини, засуджено до довічного

24.06.2018 18:12

Нелюда, затриманого за умисне вбивство власної малолітньої дитини та закінчений замах на умисне вбивство іншої, вироком суду засуджено до довічного ув’язнення.

Трагедія сталася в одному з сіл Сновського (на той час Щорського) району. В ніч на 24 жовтня 2015 року до правоохоронців звернулася 32-річна жінка і повідомила, що її нетверезий 28-річний співмешканець вчинив сварку, вигнав з будинку її та двох дітей.

За вказаної адресою виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та керівництво. Під час огляду місця пригоди був виявлений труп однорічної дитини, а також травмованого дворічного хлопчика з ознаками переохолодження та черепно-мозковою травмою.

В ході перевірки правоохоронці встановили, що співмешканець прийшов додому добряче напідпитку, вчинив сварку із співмешканкою та викинув з хати її малолітніх дітей — однорічну дівчинку та дворічного хлопчика. При цьому дівчинка вдарилася голою об одвірок і загинула на місці.

Дворічного хлопчика каретою «швидкої допомоги» було доставлено до реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Інформацію про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини), що передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Після розслідування справу було направлено до суду. Вироком Городнянського районного суду нелюда засуджено до 15 років позбавлення волі. Днями колегія суддів апеляційного суду області за скаргою прокурора скасувала в частині призначеного покарання вирок суду.

Апеляційний суд підтвердив правомірність правової позиції обвинувача про те, що строкове покарання не буде сприяти виправленню обвинуваченого та попередженню вчиненню ним нових злочинів, та засудив його до довічного позбавлення волі.

Вирок набув чинності.

Сектор комунікації
поліції Чернігівської області

 

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