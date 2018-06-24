В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил

С места стрельбы в кафе на Оболонской набережной в Киеве изъяли боевой пистолет Макарова, стрелка задержали, сообщили в полиции

В столице на Оболонской набережной возник конфликт между владельцем кафе и компанией посетителей; хозяин заведения застрелил одного человека, еще одного – ранил, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Инцидент произошел около 00.00 24 июня.

"Стрелявшего задержали. Он – уроженец другой страны, 1958 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший – уроженец Запорожской области, 1989 года рождения, раненый – уроженец Донецка, 1987 года рождения", – сообщили в полиции.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями.

"Изъяли пистолет Макарова, предварительно – боевой, с уничтоженными номерами, и стреляные гильзы", – добавили в полиции.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как пишет Вартові.Еспресо, по предварительной информации правоохранителей, в ресторане отдыхала компания из нескольких мужчин и женщин. Владелец заведения говорил, что клиенты оскорбляли его в присутствии дочери, которая также работает в данном ресторане.

По информации издания, раненых в результате стрельбы – двое, их госпитализировали. // 112.ua