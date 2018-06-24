У Львові під час нападу на табір ромів одна особа загинула, ще четверо травмовані

24.06.2018 11:27

23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності.