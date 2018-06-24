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У Львові під час нападу на табір ромів одна особа загинула, ще четверо травмовані

24.06.2018 11:27

23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

поліція

Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

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