У Львові під час нападу на табір ромів одна особа загинула, ще четверо травмовані

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23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.
Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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