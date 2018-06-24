На столичной Троещине задержали мошенника, сбежавшего накануне из-под стражи

Для поиска мужчины были привлечены все наряды столичных правоохранителей

Столичные правоохранители задержали заключенного Александра Бурлака, который накануне сбежал во время конвоирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квтартиру", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что для поиска мужчины были привлечены все наряды столичных правоохранителей, а также ориентировки переданы в другие регионы.

"Теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, вчера во время конвоирования сбежал ранее судимый Александр Бурлака. Мужчина был осужден за совершение мошенничества и подделку документов. // 112.ua