На столичной Троещине задержали мошенника, сбежавшего накануне из-под стражи

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Для поиска мужчины были привлечены все наряды столичных правоохранителей
Столичные правоохранители задержали заключенного Александра Бурлака, который накануне сбежал во время конвоирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квтартиру", - отмечается в сообщении.
При этом добавляется, что для поиска мужчины были привлечены все наряды столичных правоохранителей, а также ориентировки переданы в другие регионы.
"Теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ", - резюмируется в сообщении.
Как сообщалось, вчера во время конвоирования сбежал ранее судимый Александр Бурлака. Мужчина был осужден за совершение мошенничества и подделку документов. // 112.ua
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