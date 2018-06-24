На Сумщині затрималb колишнього військового, який кинув бойову гранату в житловий будинок

В такий спосіб чоловік вирішив помститися мешканцю цього будинку, з яким в нього виник конфлікт. Лише дивом ніхто з жильців не постраждав. В самому будинку повилітали вікна, пошкоджені двері та стіни. Вжитими оперативними заходами менш ніж за годину поліція затримала зловмисника. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Подія сталася вчора в Глухові. О 22.20 на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в їх двоповерховому будинку стався вибух. На місце події виїхали керівництво ГУНП області, відділу поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби.

Було встановлено, що вибух стався в результаті розриву бойової фугасної гранати. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Значних пошкоджень зазнали лише вхідні двері, стіни та вікна. Мешканці житлового мікрорайону, а більшість з них люди похилого віку, були налякані. Вибух був настільки потужний, що в одній з квартир будинку впала літня жінка, а в сусідньому будинку зі столу звалилася лампа.

Фахівці-вибухотехніки стверджують, якщо б в цей час в під’їзді перебувала людина, шансів вижити в неї не було, адже зона враження від вибуху такої гранати сягає до 35 метрів.

Поліцейські негайно розпочали заходи по розшуку «підривника». Опитувались жителі як постраждалого, так і прилеглого будинків та перевірялись раніше судимі особи. В поле зору правоохоронців потрапили три колишніх військовослужбовців, які винаймали квартиру в сусідньому будинку. Було встановлено, що того вечора між ними та мешканцями будинку, в якому стався вибух, виник конфлікт. Це викликало певні підозри. Поліцейські вирішили з ними поспілкуватися. Всі троє перебували у стані алкогольного сп’яніння. В їх квартирі була знайдена граната та пристрій для куріння марихуани. Було встановлена, що граната, знайдена в квартирі, і уламки тієї, яка вибухнула в будинку, мають одне і те саме маркування.

Для дачі пояснень чоловіків доставили до відділу поліції. У скоєному вони зізнались. Під час невідкладних слідчих дій, було встановлено, що гранату в будинок кинув один з них. Це була помста чоловіку, що там мешкав за зауваження на його адресу і словесний конфлікт, який в подальшому виник між ними.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 296 ч. 4 КК України «Хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, чи іншого предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень» та 263 ч. 1 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами». Він затриманий в прядку ст.208 КПК України.

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Сумської області