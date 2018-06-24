Столична прокуратура оголосила підозру конвоїру, який допоміг підозрюваному втекти з-під варти

Прокуратурою міста Києва затримано та оголошено про підозру співробітнику Дніпровського управління ГУНП України в м. Києві за фактом пособництва у втечі з-під варти підозрюваного.

Встановлено, що вказаний правоохоронець, в обов'язки якого покладено конвоювання арештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на пособництво 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., поміщеному у Київське СІЗО, втекти з-під варти.

Увечері 23.06.2018 правоохоронець був затриманий слідчими прокуратури в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час йому вже оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 КК України та підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство у кримінальному провадженні доручено слідчим СБ України в м. Києві та Київській області.

Процесуальне керівництво здійснюється 4 відділом процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Також повідомляємо, що в ході проведення оперативно-розукових заходів працівники Дніпровського управління поліції 24.06.2018 встановили місцезнаходження Бурлаку О.С. та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Прокуратура готує матеріали для оголошення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з під варти).

Прес-служба прокуратури міста Києва