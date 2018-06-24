У Харкові вбили подружжя та поранили дитину. Підозрюваного затримано

Виклик про скоєння вбивства на вулиці Академіка Павлова поліцейські отримали рано вранці 24 червня.

За попередньою інформацією, невідома особа з автоматичної зброї скоїла вбивство господаря квартири та його дружини, а також нанесла вогнепальне поранення 13-річній дитині, яку було шпиталізовано до лікарні.

У результаті відпрацювання виклику, на вулиці Шевченка, патрульні виявили та зупинили автомобіль Volvo на якому, ймовірно, пересувався громадянин причетний до вбивства. Водія затримали.

Під час перевірки транспортного засобу в салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на автомат та, ймовірно, мисливську рушницю. Наразі тривають слідчі дії.

Патрульна поліція України