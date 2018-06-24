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У Харкові вбили подружжя та поранили дитину. Підозрюваного затримано

24.06.2018 14:48

Виклик про скоєння вбивства на вулиці Академіка Павлова поліцейські отримали рано вранці 24 червня. 

За попередньою інформацією, невідома особа з автоматичної зброї скоїла вбивство господаря квартири та його дружини, а також нанесла вогнепальне поранення 13-річній дитині, яку було шпиталізовано до лікарні.

Фото Патрульна поліція України.

У результаті відпрацювання виклику, на вулиці Шевченка, патрульні виявили та зупинили автомобіль Volvo на якому, ймовірно, пересувався громадянин причетний до вбивства. Водія затримали.

Фото Патрульна поліція України.

Під час перевірки транспортного засобу в салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на автомат та, ймовірно, мисливську рушницю. Наразі тривають слідчі дії.

Фото Патрульна поліція України.

 Патрульна поліція України

 

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