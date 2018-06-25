В ДТП на Днепропетровщине погибли три человека

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Не справившись с управлением, водитель столкнулся с железобетонной опорой наружного освещения
В Днепропетровской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 24 июня, около 16:00 на автодороге Днепр - Кобыляки вблизи поселка Обуховское Днепровского района.
Фото: Информатор
По предварительным данным, не справившись с управлением водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения.
На момент аварии в автомобиле находились двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое скончались.
Тела погибших из конструкций искореженного автомобиля были изъяты с помощью спецоборудования. // 112.ua
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