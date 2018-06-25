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Трамп призвал все страны отменить пошлины на импорт. Иначе - жесткие ответные меры

25.06.2018 02:11

Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы все страны, которые ввели торговые пошлины на импортируемые товары, отменили их. 

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

"Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые установили искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, поставляющиеся к ним, отменили эти барьеры и пошлины", - заявил Трамп.

В противном случае он пообещал еще более серьезные ответные меры со стороны США.

"Торговля должна быть справедливой, и больше не быть улицей с односторонним движением", - подчеркнул американский президент.

Напомним, в ночь на 22 июня в Европейском союзе вступили в силу новые пошлины на импорт товаров из США с общей стоимостью товаров, подлежащих пошлинам, 2,8 млрд евро. Решение о пошлинах на продукцию из США было принято Евросоюзом в ответ на аналогичное решение американской администрации. // РБК-Украина

 

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