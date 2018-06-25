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Пострадавший при взрыве авто в Одессе — экс-милиционер, участвовавший с столкновениях с полицией

25.06.2018 07:55

Пострадавший от взрыва автомобиля в Одессе Андрей Бабенко оказался бывшим милиционером, который в 2017 году обвинялся в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Официально факт взрыва был подтвержден пресс-службой полиции Одесской области на странице в Facebook.

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В полиции также подтвердили имевшуюся ранее информацию о том, что в результате взрыва предположительно специального устройства, установленного в передней части автомобиля, пострадал 25-летний житель Одессы.

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Ранее называлось имя пострадавшего – Андрей Бабенко, директор охранной фирмы "Самсон". В 2017 году его разыскивали по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 296 УК Украины — "Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство". Бабенко принимал участие в столкновениях с полицией на Таможенной площади Одессы, где активисты блокировали движение транспорта, выступая с лозунгами "Нет проституции" и "Одесса — не бордель".

Сообщалось, что ту акцию против проституции провела организация "Щит", состоящая из бывших сотрудников милиции и "Беркута". Они не только заблокировали площадь, но и напали на девушек, находившихся в одном из кафе на Ланжероновском спуске. // Апостроф

 

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