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В Боярке рецидивист до смерти избил бутылкой приятеля

25.06.2018 08:36

 В Боярке Киевской области произошло убийство. Мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, убил своего товарища.

Установлено, что мужчина, который был неоднократно судим и освобожден от отбывания наказания с испытанием, находясь в гостях у своего знакомого и распивая совместно спиртные напитки в г. Боярка Киево-Святошинского района, во время ссоры с хозяином схватил стеклянную бутылку и нанес ему многочисленные удары в область головы.

До смерти избил бутылкой товарища

«Кроме того, не останавливаясь на содеянном, мужчина начал наносить удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшему. От нанесенных травм последний скончался на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник похитил из дома бытовую технику и другое имущество потерпевшего», — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Киевской области. // Судебно-юридическая газета

 

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