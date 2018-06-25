В Боярке рецидивист до смерти избил бутылкой приятеля

Установлено, что мужчина, который был неоднократно судим и освобожден от отбывания наказания с испытанием, находясь в гостях у своего знакомого и распивая совместно спиртные напитки в г. Боярка Киево-Святошинского района, во время ссоры с хозяином схватил стеклянную бутылку и нанес ему многочисленные удары в область головы.

«Кроме того, не останавливаясь на содеянном, мужчина начал наносить удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшему. От нанесенных травм последний скончался на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник похитил из дома бытовую технику и другое имущество потерпевшего», — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Киевской области. // Судебно-юридическая газета