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Столичного нотариуса уличили в незаконной передаче имущества с использованием «мертвых душ» (видео)

25.06.2018 08:48

Из-за огромных "дыр" в реестрах и законодательстве неблагонадежные украинские нотариусы имеют возможность проводить махинации с имуществом.

Две недели назад сотрудники ТСН разоблачили аферу с квартирой. После смерти их коллеги Марии на ее квартиру начал претендовать мертвый дедушка с неподконтрольной части Украины. Заявление принял от него столичный нотариус Гнидюк. После сюжета к журналистам обратились юрист из Днепра, который сообщил, что 13 его клиентов пострадали от действий этого нотариуса, и директор Феодосийского завода с предположением, что нотариус Гнидюк помог рейдерам украсть предприятие.

Нотариус в суде не признает себя виновным / Кадр из видео ТСН

После выхода расследования нотариусу Гнидюку прокуратура внезапно объявила подозрение по третьему делу, где он фигурирует. Он вину не признает. Прокуратура просила для Гнидюка взятие под стражу, однако суд дал только ночной домашний арест. Мол, больной, дети несовершеннолетние, жена и мама у него на обеспечении.

В Министерстве юстиции уже начали проверку нотариуса Гнидюка. Заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова рассказала, что в прошлом году 75 нотариусам и регистраторам заблокировали доступ к реестрам. Причиной афер, в которые попали "клиенты" Гнидюка, является ненаполненность реестров. Например, реестр Загсов наполнен на 90%. А на неподконтрольных территориях на 30%. И именно поэтому такими популярными стали аферы с участием людей с этих неподконтрольных Украине территорий. 

Заместитель министра юстиции говорит, что сейчас в Верховной Раде лежит законопроект, в котором просят дать нотариусам обязательный доступ к демографическому реестру и реестру МВД. И при любом нотариальном действии нотариус должен зайти и проверить документы в базах. Это значительно улучшит ситуацию. И пока закона нет, знайте, что завтра можете проснуться и узнать, что ваше имущество уже не ваше. // УНИАН

 

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