В Запорожье «накрыли» очередной бордель (видео)

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Полицейские задержали сутенера, который поставлял проституток своим клиентам
В Запорожье правоохранители разоблачили сутенера, который организовал бордель в Днепровском районе города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
В ходе оперативных мероприятий была установлена личность организатора – им оказался 52-летний местный житель. По месту жительства фигуранта были проведены обыски. Все вещественные доказательства изъяты.
"Установлено, что фигурант подыскивал за денежное вознаграждение проституткам клиентов для предоставления услуг сексуального характера в различных гостиницах, саунах и арендованных квартирах города Запорожье", – отметили правоохранители.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. По факту сутенерства открыто уголовное производство. Ведется следствие. // Сегодня
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