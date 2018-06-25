Підозрювані у нападі на ромів визнали себе членами угруповання «Твереза і зла молодь»

Підозрювані у нападі на табір ромів у Львові визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання «Твереза і зла молодь», яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

Про це у коментарі Громадському повідомила старша інспекторка Управління з додержання прав людини Національної поліції України Оксана Санагурська.

За її словами, восьмеро юнаків, яким оголосили про підозри, перебувають у райвідділку поліції з батьками та надають свідчення, також їм надали адвокатів. Усі підозрювані ідентифікують себе як члени «Тверезої і злої молоді».

У поліції додали, що нападники мали чіткий план щодо погрому табору ромів: вони заздалегідь визначили позиції кожного з нападників, їхні дії та завдання.

Голова громадської організації «Рома України Терніпе» Микола Юрченко у коментарі Громадському сказав, що поліція затримала нападників під час погрому. За його словами, якби поліція приїхала пізніше, можливо, ніхто б не вижив.

Юрченко розповів, що у таборі було 10 дорослих, серед яких вагітна жінка, та четверо дітей. На вагітну жінку також напали. Після погрому роми побоюються повторного нападу, тож планують повернутися зі Львова на Закарпаття, звідки раніше приїхали.

Представниця поліції Оксана Санагурська повідомила, що раніше правоохоронцям дали розпорядження патрулювати ромські поселення у посиленому режимі, однак про цей табір, який перебуває в лісі на околиці Львова, поліція не знала. Їй вдалося швидко приїхати на місце погрому, оскільки про напад оперативно повідомив чоловік, який став свідком цього.

Пізно ввечері 23 червня у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей дістали поранення.

Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів, а також затримали усіх нападників. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Нападникам на ромів повідомили про підозру.