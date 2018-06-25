Помогите найти родственников пострадавшего в Киеве велосипедиста!

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Вчера вечером, примерно в 19:40, на Кириловской, 107, произошло ДТП с участием велосипедиста.
По информации от свидетелей, мужчина на велосипеде двигался в сторону Подола и на перекрёстке с улицей Терёхина его подрезал неизвестный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, парень въехал в бордюр и упал. От удара об асфальт парень получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
Автомобиль-виновник с места аварии скрылся.
На месте работали патруль полиции и следственно-оперативная группа.
UPD: хлопець був без документів, будь ласка, допоможіть знайти родичів. // Киев Оперативный
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