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Задержанные Россией возле Крыма моряки отказались от еды

25.06.2018 09:36

К задержанным украинцам не пускают адвокатов

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими силовиками возле берегов аннексированного Крыма, отказались от приема пищи. Об этом в Facebook сообщил их адвокат Эдем Семедляев.

задержанные моряки

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", – сообщил защитник.

Он отметил, что к задержанным украинцам не пускают адвокатов. Жалобы в управление Федеральной службы безопасности РФ, пограничное управление и военную прокуратуру результатов пока не дали.

Как сообщалось, 4 мая стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы. Всего были задержаны пять человек, всех их доставили в Крым. Против капитана судна было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против задержания российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна у побережья аннексированного Россией Крыма и требует освободить экипаж.

Прокуратура АР Крым расследует задержание Россией украинского рыболовецкого судна в Черном море. // 112.ua

 

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