На Луганщині судитимуть екс-депутата селищної ради за участь у проведенні т.зв. «референдуму-2014»

Прокуратурою Луганської області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно колишнього депутата селищної ради за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно за попередньою змовою групою осіб)

Під час досудового розслідування встановлено, що навесні 2014 року депутат Марківської селищної ради спільно з іншими особами організували на території Марківського району виборчі дільниці для проведення так званого «референдуму» на підтримку «акту про державну самостійність «ЛНР». Депутат особисто складала списки осіб, які брали участь у незаконному «заході», та видавала присутнім бюлетені для голосування.

Після проведення так званого «референдуму» разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, депутат передала «бюлетені» представникам так званої «Луганської народної республіки» для подальшого підрахунку та оголошення «результатів».

Прокурором Луганської області повідомлено про підозру екс-депутату селищної ради. Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області