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Депутат Запорізької облради розповів як збив на смерть п’яного чоловіка

25.06.2018 09:57

Депутат Запорізької облради Ярослав Гришин скоїв наїзд на чоловіка, внаслідок чого останній помер.

Про це повідомив сам депутат на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора приблизно о 21:50, повертаючись додому з міста Бердянск разом зі своєю родиною – мамою та донькою – на трасі Сімферополь – Харків, не доїжджаючи близько 20 км до міста Запоріжжя, під колеса мого автомобіля кинувся чоловік, який перебігав трасу оголеним у забороненому місці та знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння. О 21:55 ми викликали швидку та поліцію та разом з іншими людьми надали постраждалому першу медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Постраждалого доставили до обласної лікарні. Однак життя хлопця лікарям врятувати не вдалося.

“Разом з правоохоронцями проводимо всі необхідні слідчі дії. Маємо встановити мотивацію дій загиблого та всі обставини цієї трагедії, внаслідок якої могли постраждати також інші люди”, – написав Гришин. // Інформатор

 

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