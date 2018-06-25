В Украину под видом европейских пестицидов поставляли китайский контрафакт

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области перекрыт незаконный канал поставки из Китая средств защиты растений неизвестного происхождения и состава, которые завозились в Украину под видом качественного европейского продукта. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято 139 тонн пестицидов на общую сумму почти 18 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Бориспольской местной прокуратурой совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, выявлено незаконный ввоз на таможенную территорию Украины и дальнейшую реализацию средств защиты растений, которые в соответствии с законодательством Украины не разрешены к ввозу и продаже и не прошли обязательной государственной регистрации.

Так, с целью прикрытия своей преступной деятельности, находясь в преступном сговоре с должностными лицами таможенных и экологических органов, частное предприятие осуществляло закупку и поставку на территорию Украины средств защиты растений неизвестного происхождения и состава из Китайской Народной Республики.

В дальнейшем, при осуществлении таможенного оформления, должностными лицами субъектов хозяйствования и таможенными брокерами в таможенную декларацию вносились недостоверные данные о наличии свидетельства о государственной регистрации соответствующих препаратов, в котором отмечали, что препараты изготовлены на территории Евросоюза.

При осуществлении растаможки через Киевскую таможню, Киевский городской таможню и Винницкую таможню ДФС Украины сотрудники таможенных и экологических органов умышленно не замечали явное несоответствие средств защиты растений, которые завозились под видом качественных препаратов. Указанное позволяло безосновательно растамаживать груз неизвестного происхождения и реализовывать его по всей территории Украины.

В ходе досудебного расследования установлены факты ввоза в течение прошлого года 17 наименований химикатов неизвестного происхождения под видом качественного европейского продукта, при этом размер неуплаченных обязательных платежей в государственный бюджет Украины, субъект хозяйствования должен оплатить государственную регистрацию указанных препаратов составляет более 1 млн грн.

Под процессуальным руководством Бориспольской местной прокуратуры сотрудниками ГУ БКОП СБУ проведено санкционированные обыски в 3 регионах Украины, в частности в помещениях региональных таможен ДФС Украины, таможенных и коммерческих складах, Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, а также по месту регистрации субъектов хозяйствования, где обнаружено и изъято 139 тонн средств защиты растений на общую сумму почти 18 млн грн, которые импортированы на территорию Украины без надлежащих разрешительных документов.

Досудебное расследование продолжается, проверяются факты возможного причинения вреда окружающей среде указанными химикатами, которые имеют непонятный химический состав. // agrostory.com