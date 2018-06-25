Озеро под Киевом стало ярко-красным (фото)

Жители Броваров забили тревогу и сообщают об экологической катастрофе. Вода в озере на территории города (в границах ул. Петропавловской, Вербной и пер. Приозерного) в субботу ночью стала насыщенно-красного цвета. Предполагают, что в водоем слили "химию".

"Вода цвета крови. Рыба вся плавает у поверхности, ловит воздух. Утки с утятами ходят по суше, повылазили черепахи", — написала в соцсетях жительница Алина Тананай.

В воскресенье весь день люди обращались за помощью в разные инстанции: в горисполком, в экоинспекцию и даже в полицию. Горслужбы взяли пробы воды на анализ, чтобы установить причину радикального изменения цвета воды. // Сегодня