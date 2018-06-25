У Києві на зберіганні амфетаміну викрито працівника поліції

Прокуратурою м. Києва за матеріалами ДВБ ГУ НП України в м. Києві повідомлено про підозру 31-річному працівнику УПП ГУ НП України в м. Києві, якого викрито на зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини амфетамін.

Так, перевіряючи інформацію про причетність працівника поліції до збуту наркотиків, правоохоронці провели огляд його автомобіля та виявили пакет, у якому містилося близько 100 грам амфетаміну.

Працівника поліції затримали на місці події в порядку ст. 208 КК України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Готується клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство у справі доручено слідчим СБ України в м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме 4 відділ процесуального керівництва прокуратури м. Києва.

Прес-служба прокуратури міста Києва