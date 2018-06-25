Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 23-24 червня 2018 року

До Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулася 31-річна одеситка, яка повідомила, що на вулиці Софіївській хтось розбив скло в її автомобілі і викрав з нього відеореєстратор. Вжитими заходами «по гарячих слідах» правоохоронці викрили 32-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулась 33-річна одеситка, яка повідомила, що на вулиці Добровольського хтось вкрав у неї гаманець, у якому були мобільний телефон, гроші та банківська картка. В ході оперативно-розшукових заходів «по гарячих слідах» було викрито 41-річну місцеву жительку, яка надала правдиві свідчення.

До Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 36-річний одесит, який повідомив, що із одного з магазинів на вулиці Катериненській невстановлена особа викрала продукти харчування більш ніж на 600 гривень. Вжитими заходами поліцейські викрили 27-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

ВК ГУНП в Одеській області