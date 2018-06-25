На Херсонщине легковушка сбила трех человек: 3-месячный младенец погиб

24 июня в селе Каиры Горностаевского района Херсонской области легковой автомобиль сбил трех человек. В результате аварии погиб 3-месячный ребенок.

Об этом сообщает Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.

"В результате наезда легкового автомобиля на пешеходов погиб на месте трехмесячный ребенок. Его 26-летняя мать доставлена ​​в реанимационное отделение Каховской ЦРБ. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Еще одного 29-летнего пострадавшего доставили в Горностаевскую центральную районную больницу.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. // gazeta.ua