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На Херсонщине легковушка сбила трех человек: 3-месячный младенец погиб

25.06.2018 11:41

24 июня в селе Каиры Горностаевского района Херсонской области легковой автомобиль сбил трех человек. В результате аварии погиб 3-месячный ребенок. 

Об этом сообщает Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.

Легковушка раздавила 3-месячного младенца

"В результате наезда легкового автомобиля на пешеходов погиб на месте трехмесячный ребенок. Его 26-летняя мать доставлена ​​в реанимационное отделение Каховской ЦРБ. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Еще одного 29-летнего пострадавшего доставили в Горностаевскую центральную районную больницу.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. // gazeta.ua

 

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