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Начальник Держвиконслужби з Одещини за $300 хабара сів на 5 років

25.06.2018 11:51

Начальника Біляївського міськрайонного відділу державної виконавчої служби в Одеській області за $300 хабара засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок суду від 11 червня.

хабар

За матеріалами справи, обвинувачений отримав від співробітників «Приват Банку» $300 за зняття арешту з квартири. Банк мав реалізувати її як іпотечне майно, але вона була арештована за боргами власника перед іншим банком.

Начальник держвиконслужби в суді свою вину не визнав. З його слів, на початку 2017-го до нього звернувся представник банку з приводу скасування арешту. В лютому він начебто зняв арешт і надіслав банку постанову, але у травні представники банку самі приїхали за постановою, а після виходу їх з кабінету він знайшов на столі гроші і хотів повернути, але на виході був затриманий.

Неправомірну винагороду чиновник нібито обговорював з одним із працівників «Приват Банку». Але останній в суді сказав, що гроші в нього не вимагали. Однак це було спростовано протоколом про результати аудіо- та відеоконтролю.

Доводи обвинуваченого, що постанова була винесена ним раніше суд до уваги не прийняв, оскільки, як вбачається з її тексту, складена вона саме начальником Біляївського міськрайонного ВДВС, а станом на лютий 2016 року він не займав цю посаду. Крім того, доказів на підтвердження того, що в лютому він надсилав постанову сторонам виконавчого провадження, надано не було.

Водночас суд вирішив, що прокурор не довів, що одержання хабара було поєднано з вимаганням. Відтак вимагання було виключено з обвинувачення.

На вирок може бути подана апеляція протягом 30 днів з моменту його проголошення. До набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

 

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