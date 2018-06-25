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В Киеве утвердили новые тарифы на водоснабжение и водоотведение

25.06.2018 12:13

Тарифы вступят в силу на следующий день после публикации

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услууг (НКРЭКУ), на заседании 21 июня установила новые тарифы на услуги централизированного водоснабжения и водоотведения для жителей Киева. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

вода

Как сообщается, на открытом слушании был утвержден на 2018 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 15,78 грн за 1 кубический метр. Из них 8,292 грн - стоимость 1 куб. м водоснабжения, и 7,932 грн - 1 куб. м водоотведения.

Стоимость услуг по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения с использованием внутридомовых систем несколько выше - 16,716 грн за 1 куб. м, из которых 8,784 грн - водоснабжение, 7,932 грн - водоотведение.

Тарифы вступят в силу после публикации решений НКРЭКУ в газете "Урядовий кур’єр".

Ранее сообщалось, что в 2019 году тарифы на воду будут повышены на 50%. // 112.ua

 

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