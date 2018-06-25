В России уничтожили тираж газеты, посмевшей опубликовать статью о пенсионном «подарке» от Путина

Правительство Ставропольского края настойчиво порекомендовало редакторам газет ничего не писать про пенсионную реформу, из-за «неправильной» статьи был снят целый тираж «Благодарненских вестей».

Власти Ставрополья во избежание волнений среди населения решили не допускать публикаций в местных газетах материалов о повышении пенсионного возраста. Из-за статьи о пенсиях уже сняли тираж "Благодарненских вестей", сообщает 25 июня Newstracker.ru со ссылкой на источник и приводит в Twitter сканированную копию страницы с материалом на "непозволительную" тему.

По данным источника Newstracker.ru, на общем собрании редакторов районных газет краевое правительство рекомендовало редакторам воздержаться от публикаций статей про пенсионную реформу. Редактор "Благодарненских вестей" рассказал, что статья по названием "Цель: дожить до пенсии" уже ушла в тираж.

Тогда один из руководителей издательского дома "Периодика Ставрополья" попросил посмотреть материал, после этого тираж газеты уничтожили. Вместо него вышел новый тираж - со всеми статьями, кроме материала о пенсионной реформе.

Правительство Ставропольского края настойчиво порекомендовало редакторам газет ничего не писать про пенсионную реформу, из-за «неправильной» статьи был снят целый тираж «Благодарненских вестей», – сообщил NewsTracker источник в правительстве края.

По словам собеседника Newstracker.ru, власти не в состоянии контролировать интернет-СМИ, но пытаются цензурировать хотя бы районные издания.

"В сельских территориях старшее поколение, которое больше всего пострадает от реформы, смотрит телевизор, где сплошная цензура, и читает районные газеты, которые теперь не печатают ничего "неправильного". Таким образом, они оказываются в информационном вакууме. Подобное решение не спущено из Москвы, а инициировано именно на краевом уровне", - рассказал источник.

"Благодарненские вести" издаются с 1932 года, перерыв был только во время оккупации в Великую Отечественную войну. Нынешнее название газета получила в 1991 году. На страницах газеты публикуются новости из жизни района и города, материалы из правоохранительных органов, проводится информирование по различным вопросам ЖКХ, тарифов, социальных гарантий населению, сообщается на сайте "Благодарненских вестей".

Накануне, 24 июня, сообщалось, что в столице соседней со Ставропольем Северной Осетии Индиру Габолаеву, проведшую четыре пикета против пенсионной реформы, вызвали в местный Центр по противодействию экстремизму. Там с активисткой провели профилактическую беседу, призвав не подавать плохой пример гражданам.

В пятницу, 22 июня, митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Красноярске. Там сотни человек вышли на согласованный митинг в сквере Космонавтов. Среди лозунгов митингующих были "Сдохнем дружно на работе!" и "Пенсионер звучит горько".

На следующий день, 23 июня, сообщалось, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак запретил однопартийцам критиковать пенсионную реформу. Секретарь объявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме. "Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации", - сказал Турчак.

Медведев объявил о грядущей пенсионной реформе 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Соцопросы показали, что 90% российского населения выступает против нововведений. // Преступная Россия