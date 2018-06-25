У покидьків, які влаштували стрільбу у Золотоноші, вилучили пістолет Глок та автомат Калашникова

Інформацію про двох чоловіків, які влаштували стрілянину з пістолету на центральній вулиці в Золотоноші, повідомили місцеві жителі. Чоловіків затримано. У них вилучено пістолет Глок та автомат Калашникова. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.

До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про двох невідомих чоловіків, які вживають алкогольні напої неподалік центра міста та стріляють з пістолета. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Інформація підтвердилась, на місці події правоохоронці затримали двох чоловіків, в руках одного з них був пістолет Глок споряджений трьома патронами. Чоловіків доставили до поліції для дачі показів. Ними виявилися раніше судимі, 30-річний житель Кіровоградської області та 39-річний житель Золотоніського району. У чоловіків поліцейські вилучили пістолет Глок, автомат Калашникова та набої.

Слідство по кримінальному провадженню, яке було відкрито за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області