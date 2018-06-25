Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У покидьків, які влаштували стрільбу у Золотоноші, вилучили пістолет Глок та автомат Калашникова

25.06.2018 12:41

Інформацію про двох чоловіків, які влаштували стрілянину з пістолету на центральній вулиці в Золотоноші, повідомили місцеві жителі. Чоловіків затримано. У них вилучено пістолет Глок та автомат Калашникова. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.

До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про двох невідомих чоловіків, які вживають алкогольні напої неподалік центра міста та стріляють з пістолета. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Золотоноша

Інформація підтвердилась, на місці події правоохоронці затримали двох чоловіків, в руках одного з них був пістолет Глок споряджений трьома патронами. Чоловіків доставили до поліції для дачі показів. Ними виявилися раніше судимі, 30-річний житель Кіровоградської області та 39-річний житель Золотоніського району. У чоловіків поліцейські вилучили пістолет Глок, автомат Калашникова та набої.

Слідство по кримінальному провадженню, яке було відкрито за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває досудове розслідування. 

Сектор комунікації поліції Черкаської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...