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СБУ: В плену боевиков остаются 113 украинцев

25.06.2018 12:52

Из них подтверждено представителями ОРДЛО в рамках "Минского формата" – только 24

По состоянию на 25 июня на оккупированных территориях Донбасса удерживаются 113 заложников. Об этом во время совместного брифинга с МИД сообщил глава СБУ Василий Грицак, говорится в пресс-службе СБУ в Twitter.

president.gov.ua

"Сегодня на неподконтрольній украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из них подтверждено представителями ОРДЛО в рамках "Минского формата" – только 24", – сообщил он.

Отметим, ПАСЕ проведет 28 июня дебаты касательно украинских заложников Кремля. // 112.ua

 

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