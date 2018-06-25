На хабарі викрито державного інспектора Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції викрито старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на водному транспорті Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки після отримання ним неправомірної вигоди в сумі 16,5 тис грн, яку службовець вимагав від громадянина за надання останньому дозволу на міжнародне перевезення вантажу у відповідних напрямках та за короткий термін.

Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання у нього виявлено і вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 16,5 тис грн.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Прокуратурою області до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Київської області