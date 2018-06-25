На Київщині попереджено стягнення з держави псевдо-імпортером коштів у сумі понад 200 млн. грн.

Установлено, що у 2012 році переможцем тендеру на закупівлю за державні кошти товарів для обслуговування газотранспортної системи України стало підприємство, у якого були відсутні потужності для такого роду діяльності.

Для отримання контрактів підприємство надало підтвердження щодо можливості прямої поставки товарів від виробника за економічно вигідними цінами, який здійснює свою діяльність у м. Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати.

Так, прокуратурою Київської області здійснено вступ у справу за позовом вказаного підприємства про стягнення заборгованості в сумі 200 млн грн за договором про закупівлю товарів за державні кошти.

В ході судового розгляду справи прокуратурою області з'ясовано, що жодних зовнішньоекономічних відносин щодо закупівлі товарів у іноземного виробника фірмою переможцем у відкритих торгах не здійснювалось, а нібито поставлений товар кордон України не перетинав, що свідчить про безтоварність проведених операцій.

Слід зазначити, що вказане підприємство, яке у незаконний спосіб безпідставно намагалось стягнути кошти за нібито поставлений товар з держави, зареєстроване на підставних осіб. Приватною юридичною особою через ряд незаконних схем вчинялись спроби щодо безпідставного стягнення з держави коштів.

Крім того, на виконання вимог ухвали суду отримано інформацію від митниць, що товар іноземного виробника за період, протягом якого мав бути поставлений згідно умов договору про закупівлю товарів за державні кошти, державний кордон не перетинав.

Завдяки принциповій та послідовній позиції прокуратури Київської області судом відмовлено підприємству у задоволені позовних вимог та упереджено стягнення псевдо-імпортером з держави коштів у сумі понад 200 млн грн.

Прес-служба прокуратури Київської області