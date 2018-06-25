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Поблизу Львова в машині виявили тіло чоловіка з розбитою головою

25.06.2018 13:29

У Пустомитівському районі у припаркованому автомобілі виявлено тіло чоловіка в крові. 

Про це повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.

убивство

За даними Ігоря Зінкевича, у Пустомитівському районі, в с. Солонка, на вул. Волошина, 14 у припаркованому автомобілі Daewoo Nexia, сірого кольору, на задньому сидінні виявлено тіло метвого чоловіка, голова у крові.

На місці працює поліція і СОГ Пустомитівського району. // lviv.sq.com.ua

 

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