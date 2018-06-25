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«ПриватБанк» предупреждает о мошеннических SMS-сообщениях от его имени

25.06.2018 13:55

За последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" отрицает рассылку своим клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров, включая сообщения о блокировках карт.

Иллюстрация REUTERS

"За последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов", - сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что по данному факту банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья.

"Все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700", - напомнили в банке. // УНИАН

 

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