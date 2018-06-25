В Днепре бывший полицейский на элитном внедорожнике «подрабатывал», воруя кабель

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Во время осмотра автомобиля стражи порядка обнаружили провода, похожие на те, которые были в люке
В Днепре патрульные задержали мужчину, который вместе со своим товарищем доставал из люка кабель, а после складывал его в элитный внедорожник Nissan X-Trail.
Подозрительную парочку копы заметили вчера около 5:30 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Вернадского. Впоследствии одного из мужчин удалось задержать, а вот второй успел скрыться с места преступления.
Во время осмотра автомобиля стражи порядка обнаружили провода, похожие на те, которые были в люке.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что задержанный, по словам копов, может являться бывшим сотрудником правоохранительных органов. На месте работала следственно-оперативная группа. // Сегодня
О необходимости "закона Окуевой" о защите свидетелей и участников уголовного производства депутат Верховной Рады, бывший советник министра внутренних дел Антон...