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В Днепре бывший полицейский на элитном внедорожнике «подрабатывал», воруя кабель

25.06.2018 14:06

Во время осмотра автомобиля стражи порядка обнаружили провода, похожие на те, которые были в люке

В Днепре патрульные задержали мужчину, который вместе со своим товарищем доставал из люка кабель, а после складывал его в элитный внедорожник Nissan X-Trail.

В салоне нашли улики. Фото: dp.informator.ua

Подозрительную парочку копы заметили вчера около 5:30 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Вернадского. Впоследствии одного из мужчин удалось задержать, а вот второй успел скрыться с места преступления.

Во время осмотра автомобиля стражи порядка обнаружили провода, похожие на те, которые были в люке.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что задержанный, по словам копов, может являться бывшим сотрудником правоохранительных органов. На месте работала следственно-оперативная группа. // Сегодня

 

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