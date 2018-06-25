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Прокуратура оголосила підозру директору кафе, який застрелив відвідувача та поранив ще одного

25.06.2018 14:17

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 60-річному директору кафе, який відкрив стрілянину по відвідувачам.

Інцидент стався близько 11 години вечора 23 червня в Оболонському районі столиці.

Фото Прокуратура міста Києва.

Між двома чоловіками, які відпочивали у кафе, та підозрюваним виник конфлікт, під час якого останній взяв пістолет та здійснив вісім пострілів у бік кривдників.

Внаслідок стрілянини один з відвідувачів, 29-річний мешканець м. Запоріжжя, загинув на місці. Його товариш із тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудей був доставлений до лікарні.

Наразі директору кафе повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі), ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті двох і більше осіб).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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