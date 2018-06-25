На столичному вокзалі затримали трьох зловмисниць за крадіжку у іноземки

На ескалаторі вокзального комплексу «Київ-Пасажирський» троє жінок викрали гроші із сумки потерпілої, однак фактично «на гарячому» їх впіймали поліцейські.

Близько 14:40 до столиці поїздом приїхала 62-річна громадянка іншої країни. Жінка мала при собі невелику дорожню сумку й прямувала до автобусу в аеропорт.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у м. Києві Віталій Отрудько розповів:

«Коли пасажирка піднімалася ескалатором, за нею слідом прилаштувалися троє молодих жінок. Зловмисниці непомітно відчинили її сумку й забрали гроші. Але їх побачили оперативники, а відтак відразу затримали жінок. У них вилучили 3000 доларів США і документи потерпілої».

Потерпіла уже від поліцейських дізналася, що могла позбутися грошей і паспорта.

Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Трьох уродженок Закарпатської області, 1980, 1989 та 1993 років народження, усі вони раніше судимі за майнові злочини.

Відділ комунікації поліції Києва