Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На столичному вокзалі затримали трьох зловмисниць за крадіжку у іноземки

25.06.2018 14:28

На ескалаторі вокзального комплексу «Київ-Пасажирський» троє жінок викрали гроші із сумки потерпілої, однак фактично «на гарячому» їх впіймали поліцейські.

Близько 14:40 до столиці поїздом приїхала 62-річна громадянка іншої країни. Жінка мала при собі невелику дорожню сумку й прямувала до автобусу в аеропорт.

Фото Поліція Києва.Фото Поліція Києва.

Фото Поліція Києва.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у м. Києві Віталій Отрудько розповів:

«Коли пасажирка піднімалася ескалатором, за нею слідом прилаштувалися троє молодих жінок. Зловмисниці непомітно відчинили її сумку й забрали гроші. Але їх побачили оперативники, а відтак відразу затримали жінок. У них вилучили 3000 доларів США і документи потерпілої».

Потерпіла уже від поліцейських дізналася, що могла позбутися грошей і паспорта.

Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Трьох уродженок Закарпатської області, 1980, 1989 та 1993 років народження, усі вони раніше судимі за майнові злочини.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...