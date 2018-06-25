Столичні оперативники затримали чоловіка, якій обкрадав квартири киян

За кілька хвилин зловмисник встиг «обчистити» дві квартири у Деснянському району столиці. Зараз киянин знаходиться під домашнім арештом, а правоохоронці перевіряють його причетність до інших аналогічних злочинів.

Під час оперативного відпрацювання території працівники карного розшуку Деснянського та Дніпровського управлінь поліції на вулиці Закревського виявили чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Тож його зупинили для перевірки.

Як повідомив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, при собі чоловік мав сумку, в якій під час огляду правоохоронці знайшли кілька тисяч гривень і ювелірні вироби, а у кишені – відмички. Оскільки зрозумілих пояснень, звідки речі, поліцейські не отримали, то для встановлення всіх обставин киянина затримали.

«Згодом до нас надійшла інформація про крадіжку з двох квартир. Там викрали речі, які за описом були схожі на ті, що виявили у затриманого. Тож ці факти ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України», - зазначив начальник управління.

Із затриманим – мешканцем столиці, 1977 року народження, спілкуються слідчі, які перевіряють покази та інформацію про його причетність до інших злочинів. На час досудового розслідування суд обрав киянину запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва