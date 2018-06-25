Криворожский маньяк-убийца оказался на свободе благодаря «закону Савченко»

В полиции не исключают, что жертв сексуального маньяка-убийцы, задержанного в Кривом Роге, может быть больше шести. Об этом на брифинге сообщил начальник Криворожского отдела полиции Роман Ткаченко.

По словам правоохранителей, 35-летний подозреваемый уже был ранее судим за разбойное нападение на женщину, которое он совершил, находясь под судебным следствием за кражу. Тогда злоумышленник также напал на свою жертву сзади и, схватив ее за шею, потребовал отдать ему ценные вещи.

«За содеянное суд ему дал 3 года и 3 месяца тюремного заключения. Правда, благодаря „закону Савченко“ (день пребывания в СИЗО засчитывался за два. — Авт.) уже в конце декабря 2017 года он по условно-досрочному вышел на свободу. Через пять месяцев начал совершать нападения в разных районах города. Его жертвами становились женщины в возрасте от 18 до 36 лет. Сейчас нами собраны доказательства в шести эпизодах — двух убийствах и четырех нападениях. На одну из жертв мы вышли во время расследования. Женщина решила не обращаться в полицию, так как не получила значительных телесных повреждений. Сейчас нами ведется работа по поиску других возможных жертв злоумышленника», — сказал Роман Ткаченко.

По словам правоохранителей, перед тем как выйти на след маньяка, им пришлось отработать не десятки, а сотни возможных подозреваемых. В то же время задержать его удалось после того, как подтвердилась информация, которую получил один из оперативников. Была проведена спецоперация по поимке насильника «на живца», в роли которого выступала женщина.

Во время задержания подозреваемый оказал правоохранителям сопротивление. Именно поэтому на фото видны синяки на его лице, сказал начальник полиции Кривого Рога. При этом он добавил, что сейчас проводятся проверка о правомерности применения физической силы против задерживаемого.

«Подозреваемый сотрудничает со следствием и дает показания. А вот от вопросов о мотивах содеянного им он уходит. Нам кажется, что такие жуткие преступления он совершал из-за своих садистских наклонностей. Ему хотелось совершать насилие, доминировать над своими жертвами и причинять им физическую боль. Хотя дома с молодой женой и маленьким ребенком он подобного не совершал. Так ли это на самом деле, еще предстоит выяснить судебно-психиатрической экспертизе, которая назначена в рамках расследования, как и еще несколько десятков других экспертиз», — в свою очередь сказал начальник отдела криминальной полиции Кривого Рога Александр Транько. // "ФАКТЫ"