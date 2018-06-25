Київводоканал попереджає про відключення води (адреси)

Для надійної роботи систем водопостачання проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

25 червня з 23.00 до 07.00 26 червня – вул. акад. Корольова, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (ж/б), 8-А (д/с);

26 червня з 10.00 до 19.00 – вул. Підлісна, 8 (психоневрологічний інтернат);

26 червня з 11.00 до 19.00 – вул. Туполєва, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/б), 1 (ЖЕК), 1-А (д/с), 1-Б (мийка), 16 (магазин), 12-А (гаражі);

26 червня з 22.00 до 07.00 27 червня – вул. Бастіонна, 9 (школа), 11, 11-А, 12, 13, 14, 14-А, 16 (ж/б); пров. Бастіонний, 11, 15 (ж/б); вул. Тимірязєвська, 2-А, 1 (Ботанічний сад); вул. Видубицька, 40 (монастир);

26 червня з 22.00 до 07.30 27 червня – вул. І. Франка, 9, 11, 13, 15, 17, 17-Б, 19, 19-Б, 21, 23, 17-В, 20, 22, 24, 26, 26-А, 28, 30; вул. Лисенка, 6, 6/19;

27 червня з 10.00 до 24.00 – просп. Науки, 55-А, 59 (ж/б), 51 (АЗС), 51-А, 55 (гаражний кооператив), 53 (ШЕУ), 55-А (диспетчерська ТТУ);

27 червня з 11.00 до 04.00 28 червня – вул. Північно-Сирецька, 1-3 (офіси).

Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою.

Київводоканал