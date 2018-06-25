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В Крыму стали чаще заводить дела на женщин за «унижение россиян»

25.06.2018 15:13

В оккупированном Россией Крыму все чаще возбуждают дела по обвинению в разжигании ненависти и вражды в отношении женщин за публикации в социальных сетях.

Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал российский правозащитник, ведущий защиту крымских татар Алексей Ладин.

По его словам, только за последние полторы недели было задержано три женщины в оккупированном Крыму.

"Полторы недели назад было возбуждено дело в отношении крымской татарки Элины Мамедовой якобы за разжигание вражды и ненависти, а также за унижение по национальному признаку (россиян - ред.) за то, что она сделала репост в соцсети "Вконтакте публикаций за 2014-2015 годы", - рассказала Ладин.

"В последнее время вообще появился такой тренд в Крыму на привлечение к уголовной ответственности именно женщин", - добавил он.

Статья 282 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Также адвокат добавил, что на аннексированном полуострове все больше появляется "интернет-дел", когда возбуждают уголовных производств за переписку в социальных сетях. Чаще всего людей обвиняют в экстремизме и терроризме

Кроме того ладин отметил, что возбуждают надуманные дела не только на проукраински настроенных жителей Крыма, но также и на пророссийски настроенных, которые публикуют в интернете статьи, блоги или делают перепосты о коррупции, с критикой власти и т.п. // Украинская правда

 

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