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В Луцке 13-летний «водитель», уходя от погони на дедовом авто, врезался в забор (фото, видео)

25.06.2018 15:25

   Эпизод из голливудского боевика с настоящей автомобильной погоней увидели жители Луцка вечером 23 июня на улицах города. Вот только за рулем иномарки, которую патрульные пытались остановить, оказался не матерый преступник, а 13-летний парень, решивший покатать своего друга на иномарке деда.

Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе патрульной полиции Волынской области, около девяти вечера поступило сообщение, что по городу двигается иномарка, которой управляет несовершеннолетний.

Голливудский боевик: 13-летний внук уходил от погони на дедовом авто (фото, видео)

«Похожий по ориентировке автомобиль экипаж полиции заметил на улице Мазепы и подал сигнал об остановке. Однако водитель на него не среагировал, а попытался скрыться. Во время погони водитель не справился с управлением, и машина влетела в забор. Только по счастливой случайности никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.

За рулем действительно оказался 13-летний подросток, а на пассажирском сиденье — мальчик на год старше.

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Ребята слезно просили патрульных отпустить их, обещая больше так не делать. Юный водитель, отвечая на вопрос правоохранителей, почему не остановился, ответил, что боялся. Оказалось, бояться было чего, ведь он без спроса взял автомобиль деда. 

«Все собранные патрульными материалы переданы в подразделение ювенальной превенции. На родителей оформят административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей, а также за передачу права управления несовершеннолетнему», — добавили в полиции.

 

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