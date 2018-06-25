Правоохоронними органами Кіровоградщини припинено міжнародний канал торгівлі людьми

Правоохоронці встановили, що двоє кропивничан підбирали на Кіровоградщині жінок для «роботи» в одну із європейських країн у сфері надання інтимних послуг.

Завдяки скоординованим діям правоохоронних органів організатора незаконного бізнесу та ще трьох осіб було затримано на одному із міжнародних пунктів пропуску.

У рамках відкритого кримінального провадження затриманим – організатору та одному із учасників угруповання повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання вказаним особам запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області