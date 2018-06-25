Правоохоронними органами Кіровоградщини припинено міжнародний канал торгівлі людьми

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Завдяки злагодженим скоординованим діям працівників прокуратури Кіровоградської області, працівників обласного Управління Національної поліції та Служби безпеки України припинено діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми.
Правоохоронці встановили, що двоє кропивничан підбирали на Кіровоградщині жінок для «роботи» в одну із європейських країн у сфері надання інтимних послуг.
Завдяки скоординованим діям правоохоронних органів організатора незаконного бізнесу та ще трьох осіб було затримано на одному із міжнародних пунктів пропуску.
У рамках відкритого кримінального провадження затриманим – організатору та одному із учасників угруповання повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання вказаним особам запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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