Що таке «Твереза і зла молодь» і до чого тут неонацисти

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Назва. Неофіційно у поліції кажуть, що затримані є учасниками угруповання «Твереза і зла молодь». Це незареєстрована організація, яка досі не фігурувала у повідомленнях ЗМІ. Загальна кількість членів цієї організації невідома, однак судячи з кількості підписників на їхні сторінки в соцмережах, таких всього кілька десятків.

YouTube. У «Тверезої і злої молоді» є свій Створений цей канал лише 21 червня 2018 року і там було лише два відео та 24 підписники. На відео з назвою «Меленький відео доклад з сафарі на циган» (стилістика збережена) зафіксовано, як кілька підлітків переслідують ромів. На відео «Твереза і зла молодь на варті свого міста. Вживаєш наркотики? Чекай нас ми прийдемо в гості» знятий раптовий напад групи підлітків на кількох хлопців. . У «Тверезої і злої молоді» є свій канал на YouTube, який до 24 червня називався Lemberg Jugend (нім. – Львівська Молодь, ймовірно, парафраз з Hitler-Jugend, молодіжної нацистської організації у гітлерівській Німеччині). Після затримання учасників і організатора нападу на ромський табір цей ютуб-канал перейменували в «Оаьта Втвтв ті» – очевидно, щоб прибрати будь-які згадки про себе.і там було лише два відео та 24 підписники. На відео з назвою «Меленький відео доклад з сафарі на циган» (стилістика збережена) зафіксовано, як кілька підлітків переслідують ромів. На відео «Твереза і зла молодь на варті свого міста. Вживаєш наркотики? Чекай нас ми прийдемо в гості» знятий раптовий напад групи підлітків на кількох хлопців.

Telegram. Канал «Тверезої і злої молоді» у Створений він 20 квітня 2018 року і відтоді на нього підписалася 51 особа. Тут більше 70 дописів, в основному це мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки, багато з них – російською мовою. Навіть перша версія назви цієї організації була російською – «Трезвая и злая молодежь». . Канал «Тверезої і злої молоді» у Telegram має значно більше інформації.і відтоді на нього підписалася 51 особа. Тут більше 70 дописів, в основному це мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки,

Символіка. На опублікованих в YouTube відео використовувалася символіка відомої ультраправої організації Misanthropic Division (розвернуті в різні боки автомати Калашникова та лого з написом Misanthropic Division). Окрім цього організація використовує свій логотип – перехрещені бейсбольні бити та хокейна воротарська маска, навколо яких є напис «Твереза і зла молодь».

Misanthropic Division виникла у 2013 році і її активісти брали участь у Євромайдані та згодом в АТО на Донбасі (переважно у складі добровольчого полку «Азов»). Це міжнародна ультраправа організація, на офіційних сторінках якої пишуть про «нове розуміння націонал-соціалізму» та «відновлення Європи». У березні 2016 року Misanthropic Division взяла на себе відповідальність за сутички із ЛГБТ-активістами, які намагалися провести у Львові Фестиваль рівності.

Організатор. За даними ZAXID.NET, як організатора нападу на табір ромів поліція затримала 20-річного львів'янина Андрія Тичку. На порталах з пошуку роботи вдалось виявити За даними ZAXID.NET, як організатора нападу на табір ромів поліція затримала 20-річного львів'янина Андрія Тичку. На порталах з пошуку роботи вдалось виявити резюме людини з таким ім'ям, який підходить під опис затриманого. Відомо, що в 2017 році він закінчив Львівський коледж легкої промисловості, де навчався на механіка швейного обладнання. У ВКонтакте був лише один акаунт Андрія Тички, який сьогодні, 24 червня, видалили.

Висновки. Ситуація з «Тверезою і злою молоддю» є доволі дивною. По факту, маємо групу підлітків, які лише за кілька тижнів після того, як почали перепощувати нацистські гасла і картинки, взяли ножі і напали на ромський табір, де їх відразу ж затримала поліція. Із цього напрошується висновок, що або ці хлопці у свої 16-17 років мають дуже багатий досвід і раніше просто не потрапляли у поле зору поліції і спецслужб, а їхнє затримання стало випадковою удачею поліції, або ж про справжніх організаторів цього нападу відомо далеко не все.