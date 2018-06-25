У Чернігові братів затримали за передачу хабара поліцейському

З метою уникнути адміністративної відповідальності за незаконну господарську діяльність, двоє братів запропонували неправомірну вигоду співробітнику поліції захисту економіки Чернігівщини. Чоловіків затримали під час передачі коштів.

Чернігівським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано повідомлення від працівника Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Капітан поліції рапортував про те, що йому пропонують неправомірну вигоду за непритягнення до адміністративної відповідальності.

З’ясувалось, що надати хабара поліцейському збираються двоє мешканців Сновського району області. Брати, 35 ти 39 років, були викриті поліцією у незаконній господарській діяльності, пов’язаній з деревообробкою.

За матеріалами внутрішньої безпеки Національної поліції України слідчим управлінням Головного управління Національної поліції області було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Відразу після передачі неправомірної вигоди – шість тисяч гривень - старшому оперуповноваженому поліції чоловіки були затримані працівниками внутрішньої безпеки Національної поліції України, поліції захисту економіки, слідчими Головного Управління Національної поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

Наразі готується оголошення підозри фігурантам корупційних дій. За надання хабара службовій особі братам загрожує кримінальна відповідальність.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України