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Співробітниця патрульної поліції у місті Києві використала у своїх інтересах службову інформацію

25.06.2018 16:17

За участі Київської місцевої прокуратури №2 до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення притягнуто співробітницю Управління патрульної поліції у місті Києві.

Зазначена службова особа в порушення вимог посадової інструкції поліцейського патрульної поліції та Закону України «Про захист персональних даних» використала у своїх інтересах службову інформацію з інформаційно-пошукової системи ГУНП у м. Києві, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень.

За фактом вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, стосовно поліцейської склали адміністративний протокол. За результатами його розгляду Дарницьким районним судом м. Києва поліцейську визнано винною та притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення з визначенням штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на користь держави.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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