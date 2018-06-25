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Суд вынес приговор интернет-кавалеру, который задушил девушку на первой встрече

25.06.2018 16:30

В селе Калиновка на Тернопольщине мужчина убил девушку, которая приехала к нему на первое свидание из Львовской области.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Они познакомились в социальной сети. В августе прошлого года, когда жена попала в больницу, пригласил женщину к себе в гости.

Будущая жертва приехала к мужчине на такси в 00:30. Отпраздновать первую встречу решили на берегу пруда.

Он в сердцах ударил женщину кулаком в лицо, когда она предложила поехать к нему домой. В ответ та начала громко ругаться и угрожала вызвать полицию.

Кавалер заклеил женщине рот скотчем, схватил за шею и душил, пока она не перестала дышать. К одежде мужчина привязал 14-килограммовый камень и бросил тело в воду. Сумку с мобильным телефоном и косметикой забрал домой. Через три дня рыбак увидел ногу в пруду и удилищем достал тело.

Правоохранители вычислили и задержали убийцу. Убийца свою вину признал, но показания давать отказался.

На пятом заседании по этому делу Зборовский районный суд вынес приговор убийце.

Приговором Зборовского районного суда затриманимй проведет за решеткой 12 лет. Кроме того, убийца должен возместить 500 тысяч гривен морального вреда в пользу дочери погибшей. // ТСН

 

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