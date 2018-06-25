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В ДТП под Запорожьем погибли три человека (фото)

25.06.2018 16:43

  Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, двое, среди которых ребенок, доставлены в больницу.

25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги «Харьков-Симферополь», водитель автомобиля «ГАЗ-24», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Skoda Fabia», который двигался в встречном направлении.

ДТП

В результате аварии, сообщают в ГУНП в Запорожской области, погибли три человека — водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля «Skoda», житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля «Skoda», женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.

ДТП

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // Vместе

 

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