«Добрий» суд звільнив від покарання іноземця, що двічі вдарив ножем чоловіка у львівському хостелі

Галицький районний суд Львова визнав винним азербайджанця, що двічі вдарив ножем 40-річного чоловіка у львівському хостелі. Його засудили до трьох років тюрми, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном у два роки.

Як йдеться у вироку суду, 3 березня приблизно о 19:00 у хостелі «Пан хостел», що на вул. Городоцькій, 45 азербайджанець розпочав конфлікт із чоловіком, що жив у хостелі. 39-річний іноземець нецензурно висловлювався та кухонним ножем двічі вдарив чоловіка у грудну клітку.

Дії нападника кваліфікували як хуліганство з застосуванням холодної зброї. Обвинувачений визнав свою провину у вчиненому злочині.

Суд визнав винним азербайджанця винним у вчиненому злочині, однак замість трьох років тюрми засудив його до двох років умовно. Оскільки засуджений проживає в Україні, то він має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. // zaxid.net