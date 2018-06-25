Викрито адміністраторів антиукраїнських спільнот в соцмережах, які діяли за вказівкою спецслужб РФ

Співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України та його регіональних підрозділів викрили у червні групу адміністраторів антиукраїнських спільнот в соціальних мережах, які діяли за вказівкою спецслужб РФ.

Службою безпеки України під час реалізації комплексу заходів із забезпечення інформаційної безпеки фіксується активізація протиправної діяльності з боку російських спецслужб через використання соціальних мереж в Інтернеті на шкоду державній безпеці нашої країни.

Фахівці спецслужби відзначають, що загострення цієї тенденції спостерігається напередодні відзначення державних свят в Україні. Відбувається активізація РФ та її спільників щодо розповсюдження інформаційних матеріалів, які поширюють ідеї «української псевдодержавності» та зміни державної влади і територіальної цілісності, намагаються загострити суспільно-політичну ситуацію в країні, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а також спровокувати масові акції провокативного характеру, що можуть негативно вплинути на імідж України на міжнародній арені.

Оперативниками СБ України у червні 2018 року виявлено, локалізовано та припинено протиправну діяльність групи з п’яти громадян України, серед яких двоє мешканців Києва, а також жителі Одеси, Запоріжжя і Маріуполя, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у соціальних мережах «ВКонтакте» і «Одноклассники».

Зловмисники, діючи за вказівкою спецслужб РФ та отримуючи від них матеріальну винагороду, розповсюджували в соцмережах спеціально підготовлені матеріали, які містили заклики до зміни меж території України в антиконституційний спосіб, а також підтримували терористичну діяльність незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР».

У рамках відкритих кримінальних проваджень правоохоронці провели невідкладні процесуальні дії, внаслідок яких припинено протиправну діяльність адміністраторів, зокрема виявили комп’ютери та мобільні телефони, які використовувалися для розповсюдження антиукраїнського контенту.

Тривають слідчі дії.

Загалом з початку 2018 року Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та його регіональними підрозділами стосовно власників та адміністраторів спільнот у соціально орієнтованих ресурсах мережі Інтернет «ВКонтакте» та «Одноклассники», котрі поширювали заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в країні, проведення масових заворушень та інших протиправних дій, зареєстровано двадцять чотири кримінальні провадження. П’ятнадцяти особам оголошено про підозру в скоєнні злочину, винесено шість обвинувальних вироків суду за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України