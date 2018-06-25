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В центре Киева похитили мужчину

25.06.2018 16:55

Полиция ввела план "Перехват".

Столичные полицейские разыскивают злоумышленников, которые сегодня на улице Тургеневской в Шевченковском районе похитили мужчину.

Похищение на Тургеневской. Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались с очевидцами. Кроме того, в столице ввели план "Перехват", – сообщают в ГУ НП Киева. Правоохранители уточняют, что разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Начато уголовное производство по ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В то же время в СМИ сообщают, что похищенный является сыном финансового атташе посольства Республики Ливия, а на месте происшествия якобы нашли его паспорт. // Сегодня

 

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