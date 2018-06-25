СБУ: За нападением на лагерь ромов под Львовом может стоять Россия

За нападением на лагерь ромов в ночь на 24 июня может стоять Россия. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге 25 июня.

"Я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять Россия. Мы понимаем также то, что россияне постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах, так сказать", – отметил Грицак.

Глава МИД Украины убежден, что проявления нетолерантности со стороны украинцев "играют на руку России".

"Россия очень последовательно пытается представить Украину как некую радикальную реальность, которая не соблюдает права человека. Мы очень активно пытаемся разрушить такие усилия России, но мы должны честно сказать, что атмосфера толерантности, которая всегда была присуща Украине, должна сохраняться. И это не даст России, наша мобилизация и сплоченность, делать то, что она последовательно делает… Давайте сохранять сплоченность и мобилизацию", – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, а еще трое получили ранения. Полиция открыла производство по факту убийства. Все оружие, которым наносились повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Впоследствии стало известно, что среди задержанных подростков десять учеников трех львовских школ. // 112.ua

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